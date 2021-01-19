Соратники Алексея Навального выпустили расследование, посвященное президенту Владимиру Путину

В двухчасовом фильме рассказывается об истории дворца на Черном море, который, как утверждают авторы расследования, принадлежит главе государства. На возведение резиденции, по их словам, было потрачено 100 миллиардов рублей. Кроме того, в фильме показаны внутренние интерьеры объекта. Сам Навальный сейчас находится в СИЗО, накануне судья Химкинского суда Елена Морозова удовлетворила просьбу полиции об аресте политика на 30 суток. В тоже время он успел записать видео для этого фильма в германии, перед возвращением в Россию. В Кремле появление нового расследования пока не комментировали.
2021-01-19T17:32:33+03:00
2021-01-19T17:44:20+03:00
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17:32, 19 января 2021
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