Восковая фигура Лаврентия Берии, а не скульптура, появится на ВДНХ

Об этом агентству «Интерфакс» сказали в госкорпорации «Росатом». Сама экспозиция посвящена советскому атомному проекту, там будут воссозданы интерьеры послевоенного времени, показана история создания первой советской атомной бомбы. Помимо Берии на стенде также будут фигуры ученых Игоря Курчатова, Юлия Харитона и других. Они будут расположены в бункере внутри павильона «Росатома». Ранее интернет-издание «Открытые медиа» обратили внимание на то, что госкорпорация заказала экспозицию с фигурой Берии, который принимал участие в создании советского ядерного оружия.