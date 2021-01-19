Z Архив новостей новости
5 0 6 0
17:13, 19 января 2021

Более 270 тысяч больничных коек развернуто сейчас в России для пациентов с коронавирусом

Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам Михаила Мурашко, на сегодняшний день более миллиона россиян находятся на лечении с коронавирусом или подозрением на него.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 января Поздравить…

5 204 6 5852 18.01
Новости

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер впервые публично раскритиковал политику Кремля В интервью Der Spiegel он признал, что ряд действий российского руководства, в т.ч. аннексия Крыма, нарушают международные правовые нормы…

5 124 6 62684
Новости

В павильоне «Атомной энергии» на ВДНХ установят фигуры Лаврентия Берии Они станут частью экспозиции о создании советской атомной бомбы…

5 106 6 7907
Блоги

Владимир Осин адвокат

Зачем столько шума по Навальному? Как политик он мне не интересен, поскольку не стремится установить в стране власть Конституции и правосудие. А его самовластие может оказаться наихудшим из тех, что были в России…

5 186 6 15105 18.01
Блоги

Виктор Шендерович писатель

+ Путин в стране лосей Путин в стране лосей У лосей на осознание новой реальности уходит примерно две недели. Мы тут стучим копытами — третье десятилетие. И всё удивляемся…

5 108 6 10039 14:07
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выход из Договора по открытому небу Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и из союзниках по НАТО. И точка…

5 114 6 11471 15.01
Блоги

Декларация ученых и популяризаторов науки Мы считаем глубоко порочной саму концепцию законопроекта, которая не может быть улучшена отдельными поправками. Мы требуем немедленного отзыва этого позорного законопроекта из Госдумы…

5 61 6 13078 12.01
Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 158 6 17043 16.01
Новости

фото: «Газета.ру» Обвинение запросило 25 лет колонии для солдата-срочника, который убил сослуживцев в воинской части в Забайкалье Признать Рамиля Шамсутдинова виновным и дать максимальный срок потребовал гособвинитель…

5 47 6 5321
Новости

Докладчик ПАСЕ запросит у российских властей разрешение на визит в РФ для подготовки доклада о ситуации с Навальным Жак Мэр ранее сообщил, что Россия отказалась участвовать в слушаниях ПАСЕ по этому вопросу и российскую позицию никто не будет представлять…

5 44 6 5503
Новости

Журналист группы Bellingcat Христо Грозев анонсировал новое громкое расследование о сотрудниках ФСБ В интервью ведущему «Эха Москвы» Александру Плющеву Грозев отметил, что это будет бомба….

5 40 6 68308
Блоги

+ Путин принял участие в крещенских купаниях 00:14 Путин принял участие в крещенских купаниях Президент по традиции трижды окунулся в прорубь…

5 185 6 26838 14:55
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Заблуждение московских защитников Трампа Американский «истеблишмент», встав на пути Трампа, выступил на той же стороне, что и протестующие оппозиционеры в Москве — в защиту свободы и демократии…

5 52 6 8082 12.01
Новости

фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ» Адвокат Кобзев: Главная претензия УФСИН, что Навальный уклонялся от явки, однако он до 15 января находился на лечении Судебное заседание по заявлению УФСИН об изменении условного срока Алексею Навальному на реальный за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции состоится 2 февраля…

5 107 6 15815
Блоги

Карина Орлова журналист

Зона военно-политических действий. К чему готовится Вашингтон 20 января Мятеж 6 января шокировал только вменяемых и честных людей. Но за последние четыре года Трамп и его пособники в Конгрессе и партии последовательно взращивали невменяемых и нечестных людей, озлобляя их ненавистью…

5 162 6 25104 18.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Teachers, leave them kids alone!» Российский закон ни в коей мере не препятствует и, уж тем более, не запрещает деятельность СМИ-иноагентов – лишь обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность…

5 150 6 25160 14.01

Популярное за неделю

Новости

фото: Андрей Стенин / РИА Новости Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили Алексея Навального в СИЗО «Матросская Тишина» Как рассказал в эфире «Эха Москвы» ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, Алексей Навальный содержится в трехместной камере карантинного отделения СИЗО «Матросская Тишина», он там один…

5 40 6 32803
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С одной стороны движется Навальный за «Новичком», с другой стороны движется шаман за санитарами. То есть понятно, что у Владимира Владимировича есть возможность организовать круговую оборону…

5 30 6 108341 13.01
#слушать 51:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Считаете ли вы, что можно обменять проведение ЧМ по хоккею в Белоруссии на освобождение политзаключенных?
5 44 6 10096 16.01
Блоги

Возвращение Алексея Навального в Россию. Хроника событий Навальный задержан в Шереметьево. Политик останется под стражей до суда, заявили во ФСИН. Amnesty International признала Алексея Навального узником совести…

5 308 6 522243 17.01
Блоги

+ Алексей Навальный в суде Алексей Навальный в суде Политик заключен под стражу на 30 суток…

5 395 6 144162 18.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8954200
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4774716

Сегодня в эфире