Американские следователи задержали подозреваемую в краже ноутбука спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси

Задержанная, по версии сотрудников ФБР, вынесла устройство во время нападения на Капитолий сторонников уходящего президента Дональда Трампа. Агентство Associated Press передает, что ей предъявлены обвинения в незаконном проникновении в Капитолий и хулиганстве. Следствие считает, что подозреваемая хотела продать ноутбук российской разведке.