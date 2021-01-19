Московские власти не разрешат сторонникам Алексея Навального проводить массовые акции

Источник агентства «Интерфакс» в московской мэрии напомнил, что в городе действует ограничение на проведение публичных мероприятий до окончания пандемии коронавируса. После задержания политика в аэропорту Шереметьево оппозиция анонсировала уже две акции. 31 января в Москве и 23-го, в столице других регионов. Об их согласовании пока не сообщалось.