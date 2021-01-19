Соратники Алексея Навального выпустили новое расследование

Оно посвящено президенту Владимиру Путину. Видеозапись появилась сегодня на канале оппозиционера в Youtube. Сам Навальный сейчас находится в СИЗО, накануне судья Химкинского суда Елена Морозова отправила его под арест на 30 суток по ходатайству полиции. По словам соратников одного из главных критиков Кремля, само видео Навальный записал перед возвращением в Россию.

У силовиков были все основания, чтобы немедленно задержать Алексея Навального, когда тот вернулся в Россию. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал ерундой утверждения, будто Владимир Путин боится оппозиционера.

Полиция всегда наводит порядок там, где происходит нарушение закона, заключил Песков, комментируя задержания в аэропорту сторонников Навального.

Навальный был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он лечился после отравления.