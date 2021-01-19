Вакцину от коронавируса в Москве получили уже около 200 тысяч человек

Сейчас в городе работает 120 стационарных и мобильных пунктов, где делают прививки, рассказал мэр Сергей Собянин. По его данным, около половины из тех, кто уже привился, — это горожане пожилого возраста. В то же время он предупредил, что риски в городе еще сохраняются. А потому горожанам следует соблюдать установленные требования. По словам Собянина, на этой неделе власти надеются понять, в какую сторону развивается ситуация.