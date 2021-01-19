Москва сможет использовать свою платформу для онлайн-голосования на предстоящих выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что речь идет о программно-аппаратном комплексе, который разработан столичным правительством. Памфилова также предложила главе общественного штаба по наблюдению за выборами Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в региональное законодательство норму о возможности сбора подписей в поддержку кандидатов в столичный парламент через единый портал госуслуг. По принятому ранее закону можно собрать только 50% подписей. Ранее Памфилова, как передает агентство ТАСС, отмечала, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть внедрено только к 2024 году.