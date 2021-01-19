В Таганроге задержали подозреваемого в краже оборудования с одного из засекреченных самолетов

Суд уже принял решение о его аресте, говорят адвокаты задержанного. По версии следствия местный житель Жора Хачунц похитил аппаратуру с самолёта Ил-80, которого еще называют «самолётом Судного дня». Он предназначается для эвакуации президента во время войны и управления вооруженными силами. Родственники Хачунца, как передает местное интернет-издание RostovGazeta, настаивают на его невиновности. О краже пресса написала в начале декабря. Сообщалось, что из-за случившегося один из «самолётов Судного дня» оказался непригоден к полётам.