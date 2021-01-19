Московская прокуратура предупредила о незаконности шествия памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова

Ведомство вручило предупреждение организаторам мероприятия, говорят в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». Представители надзорного органа говорят, что обнаружили информацию о подготовке сегодня акции и призывы к участию в несогласованном мероприятии. Ранее мэрия Москвы отказала в согласовании традиционной акции памяти Маркелова и Бабуровой. Шествие проводилось 12 лет подряд в годовщину их убийства, но в этом году власти запретили его из-за коронавируса.

