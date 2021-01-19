Кремле не боятся массовых акций в поддержку Алексея Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что призывы к проведению подобных митингов требуют анализа на предмет законности. Песков добавил, что ситуация вокруг дела Навального не требует особого внимания президента. Кроме того, по его словам, Москва не намерена учитывать мнения из-за рубежа по ситуации с оппозиционным политиком. По его словам, речь здесь идет о невыполнение российского закона российским гражданином.
2021-01-19T16:32:27+03:00
2021-01-19T16:36:07+03:00
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16:32, 19 января 2021
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