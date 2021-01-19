Дмитрий Песков: В Кремле не боятся массовых акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального

В Кремле не боятся массовых акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, призывы к проведению митингов требуют анализа на предмет законности.

Ранее источники «Интерфакса» сказали, что в Москве сторонникам оппозиционного политика не разрешат проводить акции, ссылаясь на указ мэра об ограничениях на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев уверен, что за призывы выйти на улицы политика преследовать не будут, поскольку власти уже своего добились. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

В разных регионах, в том числе в Москве, сторонники Навального планируют провести митинги в ближайшую субботу.