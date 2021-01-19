В Москве, согласно данным мэрии, прививку от коронавируса сделали около 200 тысяч человек

Как утверждает мэр Сергей Собянин, в понедельник на вакцинацию записались рекордные 25 тысяч. Он назвал это позитивным фактором.
Массовая вакцинация в Москве проходит с 5 декабря.
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Как утверждает мэр Сергей Собянин, в понедельник на вакцинацию записались рекордные 25 тысяч. Он назвал это позитивным фактором.
Массовая вакцинация в Москве проходит с 5 декабря.
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