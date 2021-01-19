Докладчик ПАСЕ запросит у российских властей разрешение на визит в РФ для подготовки доклада о ситуации с Навальным

Спецдокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы запросит у российских властей разрешение на визит в Россию для подготовки доклада о ситуации вокруг Алексея Навального. Жак Мэр ранее сообщил, что Россия отказалась участвовать в слушаниях ПАСЕ по этому вопросу и российскую позицию никто не будет представлять.