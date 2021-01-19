Губернатор Сахалинской области заявил, что вместо бейджа вакцинированные от COVID-19 будут получать QR-код в смартфоне

Ранее глава региона объявил, что бейджи позволят местным жителям не носить маски в общественных местах.
Сегодня в Кремле сказали, что пока нет единой официальной позиции по введению ковид-паспортов.
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Ранее глава региона объявил, что бейджи позволят местным жителям не носить маски в общественных местах.
Сегодня в Кремле сказали, что пока нет единой официальной позиции по введению ковид-паспортов.
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