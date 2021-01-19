Володин уверен, что США и их союзники по НАТО будут пытаться вмешиваться в избирательную кампанию в Госдуму

Сегодня на открытии весенней сессии нижней палаты парламента спикер Госдумы сказал, что избирательные права россиян нужно защищать и призвал не допустить, как он считает, беспредел американских соцсетей в России.
2021-01-19T14:37:03+03:00
2021-01-19T14:37:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:37, 19 января 2021
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