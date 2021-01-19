Первая леди США записала прощальное видеообращение к нации

Ролик опубликован в ее «Твиттере». Мелания Трамп говорила о пандемии коронавируса и поблагодарила американцев за поддержку.
По данным CNN, Дональд Трамп также записал прощальное видеообращение. Когда оно выйдет в эфир, пока неизвестно.
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Ролик опубликован в ее «Твиттере». Мелания Трамп говорила о пандемии коронавируса и поблагодарила американцев за поддержку.
По данным CNN, Дональд Трамп также записал прощальное видеообращение. Когда оно выйдет в эфир, пока неизвестно.
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