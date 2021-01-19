В Сенате США начнутся слушания по кандидатуре избранного президента Джо Байдена на пост главы Пентагона

Своим военным министром Байден выбрал генерала Армии США в отставке Ллойда Остина, который, если будет утвержден, станет первым в истории страны чернокожим главой Пентагона.

Традиционно, для утверждения чьей-либо кандидатуры на кабинетную должность требуется только согласие Сената. Но в случае с кандидатом Джо Байдена на пост главы Пентагона Ллойдом Остином решение будет принимать и Палата Представителей — закон требует, чтобы Минобороны возглавляло гражданское лицо или военный, находящийся в отставке не менее семи лет.

Поскольку Остин ушел из Центрального командования США только в 2016 году, для его назначения потребуется специальное разрешение обеих палат Конгресса, чтобы преодолеть установленное законом требование. Слушания в комитете по вооружениям Сената будут проходить при действующем в преддверии инаугурации оцеплении Капитолия — и всего центра Вашингтона.

В столице США сейчас находится 25 тысяч сотрудников Нацгвардии. Джо Байден, который вступает в должность в среду, 20 января, призвал членов Конгресса провести слушания по Ллойду как можно быстрее — в условиях множественных угроз национальной безопасности со стороны ультраправых экстремистов после мятежа и насильственного захвата Капитолия 6 января, команда 46-го президента должна быть собрана и начать функционировать как можно быстрее.

В последний раз Конгресс выдавал специальное разрешение на назначение главой Пентагона не-гражданского лица в 2017 году, генералу Джиму Мэттису, которого номинировал Дональд Трамп.