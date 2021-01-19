Решение Международной федерации хоккея о переносе матчей ЧМ из Минска вызвало неоднозначную реакцию в хоккейном мире

При этом больше всех пострадала сама IIHF. Раскритиковали решение о переносе турнира прежде всего в самой Белоруссии.

Оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата мира, а также Федерация хоккея страны выразили сожаление, что Международная федерация и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси. Подчеркнув, что страной была проделана огромная работа по организации турнира.

Возмутил перенос и главного тренера московского «Динамо» Владимира Крикунова, ранее работавшего с белорусской сборной. Решение ИИХФ ветеран тренерского цеха назвал глупостью, и выразил сожаление, что местных жителей лишили возможности увидеть большой хоккей.

В Европе же решение о переносе поддержали. Однако не преминули уколоть ИИХФ в медлительности. Финское издание Yle подчеркнуло, что Международная федерация приняла решение, только когда ей пригрозили перекрыть денежный кран.

Ранее два главных спонсора турнира — автогигант Škoda и компания NIVEA Men — сообщили, что не станут финансировать Чемпионат, если тот пройдет в Белоруссии. Поддержал решение отобрать ЧМ у Белоруссии и главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв.

Ранее в Международной Федерации хоккея заявили, что белорусской стороне будет выплачена компенсация за отмену соревнований. Решение о том, где, помимо Риги, пройдут матчи Чемпионата, будет принято позднее.