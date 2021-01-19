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Эксклюзив Эха 13:48, 19 января 2021

Песков заявил, что соблюдение прав Навального — это не та ситуация требующая особого внимания президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента «Эхо Москвы», будет ли президент следить за соблюдением прав политика Алексея Навального, заявил, что президент не намерен следить с особым внимание за этим, для этого есть надзорные ведомства.

В ходе брифинга корреспондент обратил внимание на то, что президент является гарантом конституции и поинтересовались, будет ли Путин на фоне особого внимания со стороны других государств и многих людей в России более внимательно следить за соблюдением прав Навального в ходе процесса над ним.
«Это не ситуация, которая требует особого внимания президента», — ответил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что «права всех граждан РФ гарантируются законами Российской Федерации, надзорными ведомствами Российской Федерации». «Безусловно, это будет и в этом случае», — заверил представитель Кремля.

Также Песков добавил к фразе, касающейся в какой степени учитывает Кремль международное мнение или нет: «В Кремле не намерены учитывать это международное мнение в данном случае».



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