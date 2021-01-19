Песков переадресовал вопрос про фотографию Навального на фоне портрета Ягоды в Химках к МВД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал МВД вопрос о том, не вызывает ли негативных ассоциаций тот факт, что суд по делу об аресте оппозиционера Алексея Навального в отделе полиции Химок проходил под портретом бывшего главы НКВД Генриха Ягоды.

Отвечая на вопрос корреспондента «Эхо Москвы», как президент относится к ситуации, когда суд по вопросу об аресте Навального проходил на фоне портрета Генриха Ягоды, пресс-секретарь Песков ответил:

«Я не думаю, что президент знает, какие портреты висят в каких помещения в Химках и других регионах России. Если вам интересны какие-то ассоциативные вопросы, связанные с теми или иными портретами на стенах в отделениях полиции, то вы можете обратиться к моим коллегам в министерство внутренних дел. Это не наш вопрос точно», — сказал Песков.

На вопрос, видел ли Владимир Путин кадры с судебного заседания в химкинском отделе полиции, Д. Песков ответил отрицательно.

На следующий вопрос корреспондента «Эха Москвы», что думают в Кремле о том, что от Росатома на ВДНХ будет установлена статуя еще одного руководителя советских органов внутренних дел Лаврентия Берии, Песков ответил: «Безусловно, это нужно спрашивать, и это — ваша прерогатива. У вас есть координаты Росатома, у вас есть координаты полиции. Я думаю, это многим будет интересно. Это ваша прерогатива спросить и получить ответ».