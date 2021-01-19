В Москве, согласно данным властей, за сутки скончались 84 человека с подтвержденным коронавирусом

Это максимальный показатель. При этом в столице число инфицированных выросло чуть более чем на три тысячи. Это минимальное количество с начала октября.
Всего в России за день выявлено почти 22 тысячи новых случаев.
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Это максимальный показатель. При этом в столице число инфицированных выросло чуть более чем на три тысячи. Это минимальное количество с начала октября.
Всего в России за день выявлено почти 22 тысячи новых случаев.
Адвокат Кобзев: Главная претензия УФСИН, что Навальный уклонялся от явки, однако он до 15 января находился на лечении Судебное заседание по заявлению УФСИН об изменении условного срока Алексею Навальному на реальный за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции состоится 2 февраля…
Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили Алексея Навального в СИЗО «Матросская Тишина» Как рассказал в эфире «Эха Москвы» ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, Алексей Навальный содержится в трехместной камере карантинного отделения СИЗО «Матросская Тишина», он там один…