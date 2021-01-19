Россия отказалась участвовать в слушаниях ПАСЕ по вопросу об отравлении Алексея Навального

Об этом сообщил докладчик по этому вопросу Жак Мэр. Он с сожалением отметил, что российскую позицию никто не будет представлять.
Мэр также подчеркнул, что основной вопрос, это где и когда могло произойти отравление Навального.
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Об этом сообщил докладчик по этому вопросу Жак Мэр. Он с сожалением отметил, что российскую позицию никто не будет представлять.
Мэр также подчеркнул, что основной вопрос, это где и когда могло произойти отравление Навального.
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