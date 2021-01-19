Песков: Призывы Алексея Навального к митингам могут стать предметом для проверки на предмет законности

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, администрация главы государства это не тот орган, который должен этим заниматься.

«Мы не являемся органом, который может давать этому оценку, но, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному», — подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос, опасаются ли в Кремле массовых протестов, пресс-секретарь президента сказал: «Нет, не опасаются».

Песков также отказался комментировать утверждения о популярности политика Навального в России и в мире, заметив только, что в Кремле «склонны к трезвой оценке всего и вся».

«Мы не склонны преувеличивать, мы склонны к трезвой оценке всего и вся. Я думаю, что мы уже сегодня сказали более чем достаточно по этой теме, поэтому не думаю, что мы нуждаемся в каких-то дополнительных рассуждениях по этому вопросу», — сказал он журналистам в ответ на просьбу, как в Кремле могут прокомментировать с учетом большого внимания общественности к теме возвращения Навального в Россию нынешнюю популярность Навального в стране и в мире.

Также Песков назвал ерундой утверждения, что Владимир Путин боится Алексея Навального. Источники «Интерфакса» утверждают, что сторонникам Алексея Навального откажут в проведении акций в его поддержку из-за запрета мэра на мероприятия в условиях пандемии коронавируса.