Песков: РФ не будет прислушиваться к зарубежным призывам освободить Навального

Заключение под стражу политика Алексея Навального является внутренним делом РФ, поэтому Москва не будет прислушиваться к каким-либо заявлениям по этому поводу из-за рубежа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы ряда западных стран и международных организаций освободить Навального.

«Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что «это абсолютно внутреннее дело» и Москва никому не позволит в него вмешиваться. «И не намерены прислушиваться к таким заявлениям», — заключил Песков.