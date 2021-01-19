Смертность в Петербурге по итогам года выросла почти на четверть, в том числе из-за коронавируса

Чаще всего в прошлом году петербуржцы умирали от болезней сердечно-сосудистой системы, на втором месте по числу смертельных диагнозов — онкозаболевания. Третью строку занял COVID-19. По этой причине в городе скончался каждый седьмой умерший в 2020-м году.

Общая смертность по предварительным итогам прошлого года выросла на 23%, рассказал глава комитета Смольного по здравоохранению Дмитрий Лисовец. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» чиновник пояснил, что чаще всего от коронавируса погибали пациенты старше 60 лет — в общем числе смертей доля пожилых горожан составила 86%.

Из-за роста числа умерших медики столкнулись с дефицитом специалистов, которые делают вскрытия, рассказала главный патологоанатом Петербурга Маргарита Рыбакова. Сейчас в профильных службах работают лишь 40% от штата. Из-за этого в некоторых случаях врачи не могут быстро установить причину смерти.

Как отмечает корреспондент «Эха Москвы», несмотря на рост числа умерших, Петербург не вошел в десятку регионов с наибольшим приростом смертности.