В правовом комитете ПАСЕ начались дебаты по ситуации вокруг политика Алексея Навального

Накануне он был заключен под стражу на 30 суток по ходатайству ФСИН, требующей замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Изначально предполагалось, что Навальный сможет лично выступить перед представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы. Однако из-за ареста его заменит соратник оппозиционера Леонид Волков — об этом на начавшихся слушаниях объявил спецдокладчик ПАСЕ по делу об отравлении Навального Жак Мэр.

Также планируется выступление ведущего расследователя группы Bellingcat Христо Грозева. В то же время представители властей России и делегации в ассамблее не будут присутствовать на дебатах по ситуации с Навальным, объявил Мэр — при этом по какой причине, не уточняется. Ранее он говорил, что обеспокоен арестом Навального, и отмечал, что надеется на «здравый смысл» российских властей.

Заключение политика под стражу вошло сегодня и в повестку дня заседания Европарламента. Голосование по этой теме ожидается в четверг. Ранее спикер Европарламента называл задержание Навального в аэропорту «Шереметьево» оскорблением международного сообщества и Европы, которая, как он выразился, «спасла оппозиционеру жизнь».

Лаборатории нескольких европейских стран считают, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». В Москве отрицают сам факт отравления.