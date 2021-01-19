Сторонники Навального не получат разрешение на акции в Москве из-за запрета на проведение публичных мероприятий

Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к городской администрации. Как уточнил собеседник агентства, для отмены запрета необходим отдельный распорядительный документ.

Ранее незарегистрированная «Либертарианская партия» сообщила, что подала уведомление в мэрию на проведение митинга в поддержку Навального 31 января.

Навальный был задержан в воскресенье в московском аэропорту «Шереметьево» после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию почти 5 месяцев. Химкинский суд на выездном заседании в отделе полиции арестовал Навального на 30 суток до 15 февраля.

Адвокат политика Ольга Михайлова считает, что для ареста Навального не было законных оснований. Навальный сейчас находится в СИЗО «Матросская Тишина».