В павильоне «Атомной энергии» на ВДНХ установят фигуры Лаврентия Берии

Они станут частью экспозиции о создании советской атомной бомбы. Строительство павильона атомной энергии на ВДНХ началось в 2018 году, его планируют закончить до конца нынешнего года.

«Росатом» планирует установить в павильоне две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Пресс-служба «Росатома» подтвердила использование фигур. Там также отметили, что Лаврентинй Берия возглавлял проект по созданию атомной бомбы в СССР и благодаря его организаторским способностям Советскому союзу «удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие».

Фигуры установят в экспозиционной зоне. Каждая будет представлять собой реалистичный манекен с «вандалостойким» стеклопластиковым туловищем и силиконовой головой. Манекены названы объектом реквизита и не подразумевают непосредственного взаимодействия с посетителями.

Лаврентий Берия — один из главных организаторов сталинских репрессий. Был казнен в 1953 году, после прихода к власти Никиты Хрущева.