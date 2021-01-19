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12:07, 19 января 2021

Министерство цифрового развития предложило обеспечить учителей и врачей планшетами на российской ОС «Аврора»

На связанные с этим действия ведомство хочет запросить почти 20 млрд рублей. В общей сложности в рамках программы развития «Авроры» речь может идти о поставках около 700 тысяч планшетов в ближайшие три года. Об этом газете «КоммерсантЪ» рассказал замминистра цифрового развития Андрей Черненко.

Деньги, которые просит ведомство, там намерены потратить также на разработку приложений для отечественной операционной системы. Издание со ссылкой на источники отмечает, что фактически получателями средств будут две российские IT-компании «Аквариус» и «Байтэрг», поскольку только они производят планшеты на «Авроре».

Другой собеседник газеты утверждает, что самостоятельно органы власти не хотят закупать подобные устройства. Впрочем, дело, по его словам, не в самой операционной системе, а в полупустом магазине приложений, который нужно дополнять новыми программами. В том числе такими, которыми смогут пользоваться врачи и учителя.

Ранее президент Владимир Путин поручал перевести чиновников на смартфоны с операционной системой «Аврора». Однако затем от этих планов отказались — при этом компания «Ростелеком» потратила на проект около 7 млрд рублей.



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