Генеральная прокуратура направила в суд новее дело бывшего полковника Захарченко

Его обвиняют в получении взяток более чем на миллиард рублей, — сообщает пресс-служба ведомства.
Стоит напомнить, что Захарченко работал в антикоррупционном управлении МВД.
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Его обвиняют в получении взяток более чем на миллиард рублей, — сообщает пресс-служба ведомства.
Стоит напомнить, что Захарченко работал в антикоррупционном управлении МВД.
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