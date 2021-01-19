В Москве за минувшие сутки зафиксировано максимальное число смертей с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе

Смертность от инфекции растет и в целом по России. При этом количество заражённых продолжает идти на спад. За минувшие сутки в стране от коронавируса умерло 586 человек, на 115 больше чем накануне. На Москву приходится 84 случая — максимальный показатель за все время пандемии.

В Петербурге умерли за тот же период 69 заражённых. В общей сложности число погибших от ковида в России по данным штаба приближается к 67 тысячам человек.

В свою очередь количество заражённых коронавирусом в последние дни продолжает снижаться. Согласно официальным данным за сутки было инфицировано 21 734 человек — это на тысячу с лишним меньше по сравнению с днем ранее. Петербург обошел Москву — в северной столице выявили почти 3300 новых случаев, в Москве несколько меньше.

Наименьший темп прироста в Костромской области, Республике Алтай и Тыве. Общее число заражённых за всё время пандемии превышает 3 миллиона шестьсот тысяч. Выздоровевших больше чем новых заражённых примерно на полторы тысячи человек. Число тех, кто уже вылечился от коронавируса в России по данным оперативного штаба превысило 3 миллиона.

Россия четвертая страна в мире по числу заражённых коронавирусом. По этому показателю впереди только США, Индия и Бразилия.