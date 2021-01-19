Верховный суд России признал незаконным увольнение из-за вынужденного прогула в связи со снегопадом

С иском обратилась сотрудница одного из московских НИИ.
Дело о споре с работодателем отправлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение, — сообщает ТАСС.
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С иском обратилась сотрудница одного из московских НИИ.
Дело о споре с работодателем отправлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение, — сообщает ТАСС.
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