Адвокат Кобзев: Главная претензия УФСИН, что Навальный уклонялся от явки, однако он до 15 января находился на лечении

Судебное заседание по заявлению УФСИН об изменении условного срока Алексею Навальному на реальный за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции состоится 2 февраля.

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат политика Вадим Кобзев, эти претензии ведомства не имеют под собой оснований, так как Навальный находился на амбулаторном лечении до 15 января, и не мог явиться для регистрации.

«Главная претензия ФСИН в том, что после выписки из стационара в Германии Навальный уклонялся от их повесток. Они полагают, что Навальный уклонялся от явки. После выписки из стационара, он продолжал лечение амбулаторно, поэтому по уважительной причине к ним не являлся. И у нас есть справка из Charité, о том, что он проходил лечение до 15 января. И если бы его не задержали, то он явился в органы на регистрацию», — сказал адвокат.

По словам Кобзева, заседание суда состоится 2 февраля. «Судебное заседание пройдет 2 февраля. По идее, его туда должны доставить. И если суд пойдет на поводу у ФСИН, то Навальный может оказаться за решеткой на 2,5 года», — отметил он.

«Тут непонятно, будут ли отправлять его до апелляции, недавно такая практика появилась. Второй момент — дело о клевете, если это дело не рассмотрится, его оставят до окончания рассмотрения. И третье — это новое уголовное дело, про которое мы ничего не знаем — растрата ФБК, мошенничество», — отметил адвокат.

ФСИН требует заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Симоновский суд рассмотрит это ходатайство 2-го февраля. До суда Навальный будет находиться в СИЗО. Вчера Химкинский суд арестовал его на 30 суток. Судебное заседание проходило прямо в отделении полиции в Химках. Сейчас Навальный находится в следственном изоляторе «Матросская Тишина».