В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом

Резкий рост числа инфицированных зафиксирован в провинции Цзилинь на северо-востоке страны. Госкомитет здравоохранения КНР сообщил о новом эпицентре заражения коронавирусом в северо-восточной провинции Цзилинь, передает «Интерфакс».

За сутки в Китае выявили 118 новых случаев COVID-19, из них 43 — в Цзилине. Для сравнения, за воскресенье минувшей недели в этом регионе было выявлено лишь 30 вновь заболевших. Смертельных исходов от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний зарегистрировано не было.

Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. В связи с тем, что на территории этой провинции находится Пекин, жителям районов, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, были введены ограничения на въезд в столицу.

Всего с начала пандемии в Китае было зафиксировано более 88 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 4,5 тыс. человек.