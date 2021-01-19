Бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев умер в возрасте 66 лет

Об этом сообщила его дочь Мария. По данным СМИ, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев работал в «Останкино» с 91-го года, с 95-го вел информационные программы на Первом канале, а в 2006 перешел на ВГТРК.