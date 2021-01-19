Адвокат: Завтра пройдет суд по делу в отношении политика Алексея Навального об оскорблении ветерана

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Вадим Кобзев пока неизвестно, смогут ли доставить подзащитного в зал суда, так как он на данный момент находится на карантине в СИЗО.

«Я сегодня хочу попробовать прийти к нему в СИЗО, с учетом карантина, получится не получится, но хочу сходить. У нас в среду завтра состоится судебное заседание по клевете на ветерана. Заседание было назначено еще в конце октября, судья направил всем повестки. Пока он был на свободе, он сам должен был явиться в зал суда. Но после того, как его отправили под стражу, теперь это проблема суда, он должен обеспечить его доставку в суд. И получится у него обеспечить эту доставку или нет, учитывая карантин на 14 дней, неизвестно», — рассказал адвокат.

Сможет ли принять участие Навальный в заседании суда в онлайн-режиме, Кобзев также поставил под сомнение, так как зал суда не имеет технического оснащения. «Онлайн участвовать он сможет или нет, непонятно, насколько я помню, зал суда не оборудован такой техникой. Хотя я не исключаю, что сегодня они поставят ее в кабинете. В случае с Навальным все возможно». — отметил он.

На заседании суда прокуратура готова представить свидетелей, но сам потерпевший ветеран участвовать в заседании не будет, — добавил адвокат.

«Прокуратура собирается привести свидетелей — это пенсионеры Медведково, которые состоят в Совете ветеранов, что и потерпевший. А потерпевший еще летом представил в суд через прокурора нотариальное заявление о том, чтобы рассматривали без него. Он там не появится вообще», — сказал Кобзев.