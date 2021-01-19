Власти Башкирии вводят практику ковидных паспортов, их смогут получить люди, у кого есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни, а также те, кто сделал прививку. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

«Вчера глава республики анонсировал введение так называемых ковидных паспортов. Для жителей Башкортостана это связано с тем, что кто сделал прививки или кто переболел могут получить ковид-паспорт. Это персональный QR-код, который подтверждает, что у человека есть антитела и на него не распространяются те ограничения, которые имеются с повышенной готовности и санитарно-гигиенические мероприятия», — рассказал он.

Также Забелин отметил, что паспорт дает преимущество при посещении массовых мероприятий и на получение скидок. Начать выдачу паспортов планируется уже в ближайшее время тем, кто привит или переболел. «Эти паспорта мы уже начнем выдавать раньше, чем было анонсировано». — сказал министр.

«Введение ковид-паспортов позволит гражданам 65+ и людям с хроническими заболеваниями выйти из самоизоляции, чтобы они могли ходить на культурно-массовые мероприятия, свободно ходить в магазины и т. д.», — отметил он.

По словам Забелина, паспорт можно будет показывать на телефоне в виде скриншота на входе в учреждения, а «если нет, то с сайта можно распечатать на госуслугах QR-код и носить вместе с паспортом или другими документами».

«Люди старшего возраста могут ходить в неустановленные для них временные рамки, посещать со скидками спортивно-оздоровительные учреждения, массово-культурные мероприятия. Мы хотим добиться массового иммунитета, чтобы вся республика и вся наша страна вернулась в привычное русло жизни», — пояснил министр.

«Сертификат республики Башкортостан выдается и тем, кто приезжает в республику, через сайт госуслуг можно будет получить QR-код, а затем этот паспорт», — сказал Забелин.

По словам министра на сегодняшний день в республике проходит активно вакцинация от коронавируса.

«У нас запись через госуслуги. В республику поступило 14300 доз вакцины, из них более 10 тыс уже вакцинировано по первым компонентам, около 6 тыс. людей получили уже и второй компонент. В настоящее время до конца января мы получим еще около 45-49 тыс. доз. В феврале мы ожидаем не менее 150 тыс доз. То есть мы создали условия, есть желающие. В республике проживает более 4 млн человек, и да, это капля в море, но мы надеемся на нашу промышленность, и произведут достаточное количество доз вакцин», — подчеркнул министр.

«Мы расширяем перечень категорий граждан, которые могут получить вакцины. Если ранее были медработники, система образования, полиции, соцобеспечения, то теперь это уже работники ЖКХ, транспорта, и категория граждан 65+», — заключил он.