Z Архив новостей новости
5 2 6 382
09:35, 19 января 2021

Трамп своим указом снял ограничения на въезд в США из государств Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии

У пребывающих в США должен быть негативный тест на коронавирус.

После публикации указа представители избранного президента Джо Байдена заявили, что сейчас не время снимать ограничения на международные поездки.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 января Поздравить…

5 211 6 5414 18.01
Блоги

Владимир Осин адвокат

Зачем столько шума по Навальному? Как политик он мне не интересен, поскольку не стремится установить в стране власть Конституции и правосудие. А его самовластие может оказаться наихудшим из тех, что были в России…

5 145 6 8320 18.01
Блоги

Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре в Екатеринбурге Женщина и ее дочь погибли…

5 129 6 46585 12.01
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

О деле врачей, секретном агенте и «корабле дураков» Кто-то скажет, что эти сюжеты остались в прошлом и нас не касаются. Дай бог. Главное, не оказаться на «корабле дураков» − с пассажирами, которые живут своей жизнью, не подозревая, что эта жизнь катится ко всем чертям…

5 125 6 23763 12.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выход из Договора по открытому небу Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и из союзниках по НАТО. И точка…

5 114 6 11314 15.01
Блоги

Декларация ученых и популяризаторов науки Мы считаем глубоко порочной саму концепцию законопроекта, которая не может быть улучшена отдельными поправками. Мы требуем немедленного отзыва этого позорного законопроекта из Госдумы…

5 61 6 12829 12.01
Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 158 6 16974 16.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Заблуждение московских защитников Трампа Американский «истеблишмент», встав на пути Трампа, выступил на той же стороне, что и протестующие оппозиционеры в Москве — в защиту свободы и демократии…

5 50 6 8035 12.01
Блоги

Карина Орлова журналист

Зона военно-политических действий. К чему готовится Вашингтон 20 января Мятеж 6 января шокировал только вменяемых и честных людей. Но за последние четыре года Трамп и его пособники в Конгрессе и партии последовательно взращивали невменяемых и нечестных людей, озлобляя их ненавистью…

5 158 6 24137 18.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Teachers, leave them kids alone!» Российский закон ни в коей мере не препятствует и, уж тем более, не запрещает деятельность СМИ-иноагентов – лишь обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность…

5 150 6 25123 14.01
Блоги

Пресс-служба УФСИН: Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — заявили в ведомстве…

5 141 6 25950 17.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Блок-даун» Если хостингу Youtube есть дело до чеченского футбола, то пусть заблокируют сначала головорезов и их идеологических вдохновителей, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-е…

5 165 6 31795 15.01
Блоги

Екатерина Котрикадзе ведущая т/к «Дождь»

«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…

5 42 6 8006 16.01
Блоги

Алексей Навальный политик

Возвращаюсь домой 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом «Победы». Встречайте…

5 488 6 96513 13.01
Блоги

«Внуково», куда 17 января должен прилететь Навальный, не разрешил журналистам вести съемку В аэропорту организацию съемки расценивают как массовое мероприятие, которое не разрешается проводить в условиях пандемии коронавируса…

5 194 6 38485 15.01
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Несекретный свидетель Вы наверняка видели фильмы о фашистских и советских концлагерях. Сегодня я представляю вашему вниманию наш фильм о концлагере современном — российском…

5 84 6 53184 12.01

Популярное за неделю

Новости

фото: Андрей Стенин / РИА Новости Алексей Навальный содержится в трехместной камере карантинного отделения СИЗО «Матросская Тишина» Он там один, — рассказал в эфире «Эха Москвы» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников…

5 15 6 8290
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С одной стороны движется Навальный за «Новичком», с другой стороны движется шаман за санитарами. То есть понятно, что у Владимира Владимировича есть возможность организовать круговую оборону…

5 30 6 104203 13.01
#слушать 51:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Считаете ли вы, что можно обменять проведение ЧМ по хоккею в Белоруссии на освобождение политзаключенных?
5 38 6 9400 16.01
Блоги

Возвращение Алексея Навального в Россию. Хроника событий Навальный задержан в Шереметьево. Политик останется под стражей до суда, заявили во ФСИН. Amnesty International признала Алексея Навального узником совести…

5 313 6 519937 17.01
Блоги

+ Алексей Навальный в суде Алексей Навальный в суде Политик заключен под стражу на 30 суток…

5 387 6 134507 18.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8953920
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4774279

Сегодня в эфире