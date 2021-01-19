Уголовное дело о халатности возбуждено после гибели человека под лавиной на Домбае

Об этом сообщает Следственный комитет. Как рассказал глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов, теперь следствие будет разбираться, действительно ли лавина сошла из-за ошибки в работе противолавинных служб.

На месте возобновились поисково-спасательные работы. По предварительным данным, людей под снегом нет. Местонахождение всех, кто оказался в районе стихийного бедствия, установлено.

Лавина сошла на горнолыжную трассу. В результате погиб один человек. Погибший — президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Ходжи Мурат Маршанкулов.