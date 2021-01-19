Один человек погиб в результате схода снежной лавины в поселке Домбай Карачаево-Черкесии

Среди туристов, отдыхающих на курорте, пропавших не обнаружено, сообщили в МЧС региона. Обход гостиниц горнолыжного курорта Домбай показал, что среди зарегистрированных туристов никто не пропал, заявили «Интерфаксу» в ГУ МЧС Росси по Карачаево-Черкесии.

Сход снежной лавины на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара произошел днем в понедельник. Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе.

В результате ЧП погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики Хаджи-Мурат Маршанкулов, его тело было извлечено из-под снега.

Позже было установлено место нахождения четырех туристов, судьба которых оставалась неизвестной. Все они находились на территории курортного поселка и под лавину не попали.

На данный момент нет никакой информации о том, что еще кто-то может оставаться под снегом, отметил собеседник агентства. Причиной схода лавины в Домбае могли стать работы по принудительному спуску снежных масс, которые проводились в горах Домбая до схода злополучной лавины.

По словам главы региона Рашида Темрезова, сегодня будет организовано заседание оперативного штаба, где следственные органы дадут оценку происшествию. Также будет проведена проверка по результатам работы местных спасательных служб.