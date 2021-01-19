В Москве расширяют круг лиц, которые могут сделать прививку от коронавируса

Возможность обезопасить себя от заболевания получат индивидуальные предприниматели и их работники, а также самозанятые граждане. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Записаться можно либо через портал mos.ru, по телефону или же в поликлинике. В настоящее время в городе на базе поликлиник и частных медицинских учреждений круглосуточно работают около 100 пунктов вакцинации, которая началась 5 декабря.

Первыми возможность привиться получили врачи, учителя и социальные работы, затем список расширялся, охватывая все новые категории населения.

Впрочем, по свидетельству многих москвичей ограничений на самом деле не было. Ранее «Медиазона» сообщала о том, что записаться могли все желающие.

Всего в Москве планируется привить 6-7 миллионов человек.