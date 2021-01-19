РБК: Полицейского проверяют из-за утечки данных о перелетах фигурантов расследования об отравлении Навального

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили еще в конце прошло года — пишет РБК со ссылкой на источник.

По версии следствия, сотрудник МВД Кирилл Чупров из Самары предоставил информацию из базы данных «Розыск-магистраль» постороннему лицу. Сейчас полицейский находиться под домашним арестом.

В расследовании международной группы Bellingcat об отравлении политика говорилась, что одни и те же люди, которых называют сотрудниками ФСБ, посещали города, в которые должен был приехать Алексей Навальный. Спецслужба назвала расследование «спланированной провокацией».