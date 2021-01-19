Среди туристов, зарегистрированных в гостиницах Домбая, пропавших в ходе схода лавины не обнаружено

Об этом агентству «Интерфакс» сказали в региональном управлении МЧС. Обход гостиниц, завершенный к исходу вчерашнего дня, показал, что все постояльцы находятся в номерах.

На данный момент информации о том, что под завалами могут оставаться люди, нет.

Лавина сошла на горнолыжную трассу накануне в тот момент, когда на ней находились люди. Восемь человек пострадали, один – глава федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» — погиб.

Следователи начали проверку. Предполагается, что ЧП могло произойти из-за действий сотрудников противолавинной службы.