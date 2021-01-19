США уже сегодня могут ввести санкции против трубоукладчика «Северного потока-2»

Источники немецкой газеты Handelsblatt утверждают, что ограничительные меры коснуться российской баржи «Фортуна» и ее владельца – компании KVT-RUS. В чем они будут заключаться, не уточняется. Эту информацию подтвердил представитель немецкого министерства экономики и энергетики .

В начале января Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета, который предполагает расширение санкций против «Северного потока-2». Они касаются подрядчиков проекта. В Германии между тем одобрили создание фонда, с помощью которого можно будет обойти ограничения.