В суде Амстердама сегодня должно состояться очередное заседание по делу о скифском золоте

Его рассмотрение тянется уже несколько лет.

Украина и Россия должны были предоставить суду дополнительные документы.

Скифское золото — коллекция из 2000 предметов, застрахованных на сумму в 2 миллиона долларов, но их реальная стоимость гораздо выше. Часть коллекции в 2014 году крымские музеи передали одному из музеев Амстердама для участия в выставке, но когда она закончилась, экспонаты обратно не вернулись – из-за присоединения Крыма к России. Тогда права на скифское золото заявили музеи полуострова с одной стороны и Украина с другой.

В Киеве настаивают на том, что коллекция принадлежит не музеям, а государству. Там подчеркнули, что она вернется в Крым, как только сам полуостров вернется Украине. Началось судебное разбирательство. В 2016 году суд в Амстердаме принял решение передать коллекцию Киеву, но была подана апелляция. Споры продолжаются до сих пор. В октябре Украине удалось добиться отвода одного из судей.

Эксперты считают, что Нидерланды будут как можно дольше затягивать судебное разбирательство, поскольку это политический процесс и никто не хочет портить отношения ни с Украиной, ни с Россией