Алексея Навального доставили в СИЗО «Матросская тишина»

Ответственный секретарь столичной ОНК написал в телеграм-канале, что политик находится один в трехместной камере в карантинном отделении. Оппозиционер сказал комиссии, что рад снова оказаться на родине и поблагодарил за поддержку.

Накануне Химкинский суд, который провел выездное заседание в отделе полиции, отправил Навального под стражу до 15 февраля.

ФСИН добивается замены оппозиционеру условного срока на реальный по делу «Ив Роше» в связи с тем, что он не явился в московскую инспекцию для регистрации. Сам Навальный накануне вернулся из Германии, где провел почти пять месяцев после экстренной госпитализации с отравлением.