Минск лишился права на проведение ЧМ по хоккею в этом году на фоне беспорядков из-за итогов президентских выборов

Неизбежность такого решения подтвердил совет Международной федерации хоккея.

В федерации уточнили, что руководствовались вопросами безопасности. В ходе заседания в понедельник Совет определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Белоруссии. Решение о том, куда перенесут матчи, пока не принято. Изначально турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Вопрос о статусе Латвии будет рассмотрен отдельно. Совет также оценит возможность проведения чемпионата в одном месте.

На прошлой неделе глава Международной федерации хоккея Рене Фазель встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тот заверил, что страна готова провести чемпионат и пообещал обеспечить безопасность всем участникам турнира. Фазель в свою очередь говорил, что пока не рассматривает варианты с отменой или переносом турнира, что федерация не хочет смешивать спорт и политику. В то же время он жаловался на большое давление из-за протестов в Белоруссии.

После этого несколько главных спонсоров соревнований объявили, что не будут поддерживать турнир, если он пройдет в Минске. Кроме того, его пообещали бойкотировать в этом случае несколько западных стран