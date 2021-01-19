В Гидрометцентре предупредили о резком потеплении на части территории страны

Смену погоды принесут воздушные массы со Средиземноморья послезавтра. В результате на юге и западе европейской части России меньше чем за сутки потеплеет 12-13 градусов, а к пятнице во многих районах столбики термометров поднимутся выше ноля. В то же время в Заволжье и Сибири сохранится температура на 12-16 градусов ниже климатической нормы.