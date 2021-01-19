Как минимум 6 человек погибли в результате авиаудара США в иракской провинции Бабиль близ Багдада

Как передает арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники, целью удара были склады оружия, предположительно предназначавшегося для контрабанды в Сирию или Ливан. Район, где произошел инцидент находится, под контролем правительственной армии. Тем временем представитель американского Минобороны в ответ на вопрос репортера Fox News сказал, что США не причастны к каким-либо атакам в этом районе.
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